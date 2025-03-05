Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, okul çıkışı durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 46 yaşındaki S.P. okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayıp, telefon ile parasını gasbetti.
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki 1777'nci Cadde’de meydana geldi. S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı.
Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı.
Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi sekiz saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.