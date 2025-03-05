  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı
Takip Et

Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, okul çıkışı durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da durakta bekleyen kız çocuğunu bıçakla yaralayarak gasbeden zanlı tutuklandı
Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 46 yaşındaki S.P. okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayıp, telefon ile parasını gasbetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki 1777'nci Cadde’de meydana geldi. S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı.

Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı.

Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi sekiz saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.

Ünlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradıÜnlü İtalyan şefin oğlu, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradıGündem
Gündem
RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var
RTÜK’ten Survivor’a ceza: Gerçek hayattan daha fazla şiddet var
İzmir Barosu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Barosu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
AK Parti'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı: Tam zamanı değil mi?
AK Parti'li Orhan Miroğlu'ndan Sezen Aksu'ya çağrı: Tam zamanı değil mi?
Araştırma: Kadınların maaş beklentisi erkeklerden yüzde 19 daha düşük çıktı
Araştırma: Kadınların maaş beklentisi erkeklerden yüzde 19 daha düşük çıktı
'BDDK Başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar!
'BDDK Başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar!
Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi
Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi