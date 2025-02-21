Ankara'da eğitim uçağı tarlaya indi

Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde TC-URA kuyruk tescilli tek motorlu Aero Bristell B23 tipi eğitim uçağı havalandıktan sonra motor arızası yaptı.

Uçağın pilotu durum üzerine güvenli bir şekilde iniş yapabilmek için Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Pilotlar kazadan yara almadan iniş yaparken uçakta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.