Ankara'da eğitim uçağı tarlaya indi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tek motorlu eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Pilotların kazadan yara almadan kurtulduğu olayla ilgili incelemeler başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde TC-URA kuyruk tescilli tek motorlu Aero Bristell B23 tipi eğitim uçağı havalandıktan sonra motor arızası yaptı.
Uçağın pilotu durum üzerine güvenli bir şekilde iniş yapabilmek için Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Pilotlar kazadan yara almadan iniş yaparken uçakta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.