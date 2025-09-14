  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara’da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Takip Et

Ankara’da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara’da faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı
Takip Et

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat’e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi olduMilli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi olduSpor

 

Romanya, hava sahasında Rus insansız aracı tespit eden ikinci NATO ülkesi olduRomanya, hava sahasında Rus insansız aracı tespit eden ikinci NATO ülkesi olduDünya

 

Gündem
Özlem Çerçioğlu'nu ilk yazan gazeteciden iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek
İddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek
Batman'da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Batman'da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Piyasada gözler CHP davasında
Piyasada gözler CHP davasında
Ekonomi yönetimi, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Ekonomi yönetimi, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı: Sizinle gurur duyuyoruz
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı: Sizinle gurur duyuyoruz