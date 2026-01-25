Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Tırdaki kepçe köprüye takılıp yola düştü

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen tır, köprü altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.