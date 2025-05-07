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Ankara’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ankara-Niğde Otoyolu'nda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
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Ankara’da feci kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
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Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkisinde meydana geldi. K.T. idaresinde 06 BIM 593 plakalı otomobil otoyolda geri dönerek tersten gitmeye başladı. Ters yönde giden otomobil, E.A. kontroldeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kazada sürücü K.T. ve diğer otomobilin sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan İ.A. ve Ç.A. hayatını kaybederken E.A. ise yaralandı.

Yaralı E.A. hastaneye sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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