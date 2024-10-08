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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 39 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i "mahrem imam", 2'si görevde 2'si ihraç 4 subay, 7'si görevde 7'si ihraç 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11'i eski askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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