  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Takip Et

Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Ankara’da FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan örgüt mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen 4 şüpheliye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Adalet Bakanlığı 46 faili meçhul dosyayı çözüme kavuşturduAdalet Bakanlığı 46 faili meçhul dosyayı çözüme kavuşturduGündem
Akaryakıta dev zam kapıda: İşte 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam kapıda: İşte 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylarKiralık sosyal konut projesinde 16 soru 16 cevap: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?İşte detaylarEkonomi
Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonları Eylül 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi