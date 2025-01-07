Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine para transferi yaptığı tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

22 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüt üyeleri ve ailelerine para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütle bağlantılı olan şirketler aracılığıyla para transferleri yaptığı ve finansal destek sağladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.