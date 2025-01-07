  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Takip Et

Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine para transferi yaptığı tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

22 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüt üyeleri ve ailelerine para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütle bağlantılı olan şirketler aracılığıyla para transferleri yaptığı ve finansal destek sağladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Küresel piyasalarda karışık, yurt içinde pozitif seyirKüresel piyasalarda karışık, yurt içinde pozitif seyirEkonomi

 

Özel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildiÖzel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildiGündem

 

Gündem
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 1616 yeni hekim atandı
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu: Olan olmuştu
Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu dolandırıcıların kurbanı oldu
Özel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildi
Özel okulda fahiş zamma emsal karar: İtiraz reddedildi
17 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 65 şüpheli yakalandı
17 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 65 şüpheli yakalandı
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"
MHP Bilecik'te istifa! "Hiç kimse beni susturamayacaktır"