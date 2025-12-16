  1. Ekonomim
  Ankara'da fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı
Ankara'da fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da fuhuş operasyonu: 60 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için ‘özel tahkikat ekipleri’ oluşturdu.

Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı. Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı.

Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60’ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.

