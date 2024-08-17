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Ankara'da gece saatlerinde etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin etrafa ateş açması mahallede paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Ankara'da gece saatlerinde etrafa ateş açan kişi paniğe neden oldu
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Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sincan ilçesi, Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Aziz Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi etrafa ateş açmaya başladı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın ateş açmaya devam etmesinin ardından olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri ve müzakereci sevk edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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