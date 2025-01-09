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Ankara'da göçük meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ankara'da göçük meydana geldi! 2 işçi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte 2 işçi yaşamını yitirirdi.

2 işçi yaşamını yitirdi

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Göçüğün ardından enkaz altında kalan ikinci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

 

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