Ankara'da gözler bu görüşmede: Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Masada hangi konular var?

En son 29 Nisan'da bir araya gelen iki liderin bugün görüşmelerinde yeni anayasa sürecini, iç ve dış politikayı değerlendirmeleri bekleniyor.

Erdoğan da Bahçeli de CHP lideri Özgür Özel'le görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüş, bu görüşmenin ardından Özel, Bahçeli ile bir araya gelmişti.