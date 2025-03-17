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Ankara’da Hakim Nazım Bal, banyoda asılı halde bulundu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal’ın evine çilingirle giren polisler, Hakim Bal’ı banyoda asılı halde buldu. Hakim Bal’ın eşi uyku problemi dışında bir sorunu olmadığını öne sürdü.

Haber Merkezi
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Ankara’da Hakim Nazım Bal, banyoda asılı halde bulundu
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Gazete Pencere'nin haberine göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.

Yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi’nde ikamet eden kendisinden haber alınamayan Bal’ın evine polis sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Hakim Bal’ı 15 Mart 2025 saat 16:20 sıralarında evinin banyosunda kalorifer peteğine kablo ile asılı halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Hakim Bal’ın eşi: Sadece uyku problemi vardı

Hakim Nazım Bal’ın eşi Z. Bal ifadesinde eşinin uyku problemi olduğunu, başka bir sorununun bulunmadığını söyleyerek olay saatinde eşinin evde yalnız olduğunu beyan etti.

Hakim ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç ise sosyal medya hesabından “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Nazım Bal’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine olmak üzere yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” açıklamasını yaptı.

Hakim Nazım Bal kimdir?

Uzun yıllardır ceza hukuku alanında önemli görevler üstlenen Nazım Bal, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi'nde hakim olarak görev yapmaktaydı. Daha önce Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak çalışan Bal, 2019 yılında Ankara BAM 1. Ceza Dairesi'ne atanmıştı. Bal, kariyeri boyunca özellikle cinayet dosyalarına bakmasıyla biliniyordu.

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