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Ankara'da hava trafiğine NATO Zirvesi nedeniyle kısıtlama

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda iki gün hava trafiği kısıtlanacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da hava trafiğine NATO Zirvesi nedeniyle kısıtlama
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NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara kısıtlama getirildi.

Buna göre, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında Ankara Esenboğa Havalimanı hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.