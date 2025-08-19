Ankara'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı

Ankara'nın Pursaklar ilçesi ile Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde yarın saat 21.00'den itibaren su kesintisi yapılacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kapasitesinin altında hizmet veren Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bakım, onarım ve revizyon çalışması yapılacak.

Bu nedenle, Pursaklar ilçesi ve Bağlum semtinde yarın saat 21.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinin 21 Ağustos'ta Pursaklar'da 12.30'da, Bağlum'da ise 15.00'te sona ermesi planlanıyor.