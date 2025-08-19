  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı
Takip Et

Ankara'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı

Ankara'da Pursaklar ve Keçiören’in Bağlum semtinde yarın akşamdan itibaren bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da iki ilçe için su kesintisi uyarısı
Takip Et

Ankara'nın Pursaklar ilçesi ile Keçiören ilçesinin Bağlum semtinde yarın saat 21.00'den itibaren su kesintisi yapılacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kapasitesinin altında hizmet veren Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bakım, onarım ve revizyon çalışması yapılacak.

Bu nedenle, Pursaklar ilçesi ve Bağlum semtinde yarın saat 21.00 itibarıyla su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinin 21 Ağustos'ta Pursaklar'da 12.30'da, Bağlum'da ise 15.00'te sona ermesi planlanıyor.

Tutuklanan İnan Güney Silivri'den ilk mesajını gönderdiTutuklanan İnan Güney Silivri'den ilk mesajını gönderdiGündem
Ödüllü zeytinyağı devi konkordato talebinde bulundu!Ödüllü zeytinyağı devi konkordato talebinde bulundu!Şirket Haberleri
Gündem
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Beyaz Toros açıklaması: Bu tür davranışlara karşı dikkatli olmamız gerekir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Beyaz Toros açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Türkiye barış için desteğe hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Türkiye barış için desteğe hazır
Memurlar zam eylemi yapmıştı! Memur-Sen’den soruşturma tehditlerine sert tepki
Memurlar zam eylemi yapmıştı! Memur-Sen’den soruşturma tehditlerine sert tepki
DMM'den 'orman alanı' iddialarına ilişkin açıklama
DMM'den 'orman alanı' iddialarına ilişkin açıklama
Piyasa değeri 60 milyon lira! 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Piyasa değeri 60 milyon lira! 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi