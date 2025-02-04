Ankara’da inşaat alanında korkunç yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir inşaat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale ediliyor.
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