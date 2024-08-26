  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da kanlı gece! Komşular kavga etti, 3 kişi öldü
Takip Et

Ankara'da kanlı gece! Komşular kavga etti, 3 kişi öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da kanlı gece! Komşular kavga etti, 3 kişi öldü
Takip Et

Alınan bilgiye göre olay Keçiören ilçesi, Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı.

Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

Gündem
Organize suç örgütü operasyonu: 11 şüpheli yaklandı
Organize suç örgütü operasyonu: 11 şüpheli yaklandı
18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı
18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni petrol kuyuları açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Yeni petrol kuyuları açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti