Ankara'da kentsel dönüşüm sırasında tarihi eserler bulundu (Video)

Ankara’da yaşayan Vedat Aktaş kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yaptığı sırada tarihi eser buldu. Bulduğu eserleri müzeye bağışlamayı düşünüyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki binaları yıkan ekiple çalışan Vedat Aktaş, daha önce sikke bulup Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne bağışladığını söyledi. Aktaş, 1919 yılından kalma Rus mermisi bulduğunu da belirterek son yıkım sırasında Hitit döneminde kalma mezar taşı ve 50-100 milyon senelik fosil bulduğunu aktardı. Aktaş, bulduğu fosili ve mezar taşını yine müzeye bağışlayacağını açıkladı.

"Daha önce de sikke bulmuştum"

Kentsel dönüşüme giren binalarda yıkım yapan ekiple çalıştığını kaydeden Vedat Aktaş, "Eski binalardan daha önce de çıkmıştı. Oralardan buldum. Araştırmasını da yaptım. Bayağı eski yıllara dayalı. Daha önce de sikke bulmuştum. Onu da müzeye teslim ettim. Onlar da teşekkür belgesi gibi bir belge verdiler. Ankara Kalesi’nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi var oraya teslim ettim. 1 hafta 10 gün sonra da teşekkür belgesi geldi. Bunları vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu tarz şeyler bulmaya çalıştığı iş gereği alışkın olduğunu söyleyen Aktaş, "Eski şeyleri ve antika tarzı şeyleri bildiğim için direkt getirdim ve incelemesini yaptım. Bu şekilde insan mutlu oluyor. Çok eski yıllara ait bir şey" ifadelerini kullandı.

"Daha önce 1919 yılına ait Rus mermisi, 5 kutu buldum"

Daha önce de antikalar bulduğunu ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Daha önce 1919 yılına ait Rus mermisi, 5 kutu buldum. Onu da yine bu tarihi eserleri bulduğum yerden buldum. O esnada birisine verdim. Çok cüzi bir miktardı. Sonradan vazgeçtim ama iş işten geçti. Şimdi Hititlere ait mezar taşı var. Ayrıca 50-100 milyon yıllık fosil var. Diğerleri de sedef. Bir bina 60 senelik diyelim bu günümüze nasıl geldi onu da bilmiyorum. Artık dededen büyüklerden kalma öyle olmuştur. Mermiler bile 1919 yılına ait biz 2026’dayız. Bu süreyle ondan ona ondan ona derken o şekil elimize ulaştı."