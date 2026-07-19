Ankara’da kimyasal ürün fabrikasında yangın: Alevler yan fabrikaya sıçradı

Yangın, Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi’ndeki Büyük Saray Sitesi’nde bulunan atık geri kazanım kimyasal ürün fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikadan ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

Alevler yan tesise de sıçradı

Alevler, fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.

Yoğun ihbarlar üzerine Keresteciler İtfaiye İstasyonu ekipleri saat 14.34’te bölgeye sevk edildi. Ekipler saat 14.45’te olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ankara’nın birçok noktasından bölgeye takviye gönderilen itfaiye ekipleri köpük kuleleri, merdivenli araç ve tankerler ile yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 20 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin köpükle soğutma çalışmaları devam ediyor.