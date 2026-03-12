Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Ankara'nın Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,74 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:39.03556 N
Boylam:32.55833 E
Derinlik:7.74 km
Detay:https://t.co/vrJmGfKXXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi