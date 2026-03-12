  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ankara'nın Haymana ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Ankara'nın Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7,74 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.