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Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.11'de merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.