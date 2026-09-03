Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.11'de merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2026-09-03
Saat:20:11:05 TSİ
Enlem:40.28267 N
Boylam:33.41533 E
Derinlik:11.74 km
Detay:https://t.co/DLpKsQxOPQ@afadbaskanlik