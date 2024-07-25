Ankara'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiğine göre başkent Ankara'da deprem meydana geldi.
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Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 4.8 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2024
IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) https://t.co/PRTbgDXkbg
25.07.2024, 09:49:56 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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