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Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı (Video)

Ankara'da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı (Video)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletmelerin önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı (Video) - Resim : 1

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı (Video) - Resim : 2

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

Ankara’da korsan otoparkçılara operasyon: 10 gözaltı (Video) - Resim : 3

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında park parası adı altında ücret alınmasının yasa dışı olduğunu hatırlatarak, korsan otoparkçılarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyete bildirmelerini istedi.