Ankara'da lisede dersteki görüntüler tepki çekti: Öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da bir lisede bazı öğrencilerin derste öğretmenlerine yönelik uygunsuz davranışlarda bulunmasıyla ilgili disiplin işlemi başlatıldı.
Çankaya'da bulunan bir lisede ders saati içerisinde bazı öğrencilerin sınıf düzenini bozan ve öğretmenlerine yönelik alaycı tavırlar içeren görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, görüntülere konu olaya ilişkin okul müdürlüğünce ilgili öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldı.
Konunun Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.