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Ankara’da LPG tankeri sızıntısı paniğe neden oldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir LPG tankerinde meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
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Ankara’da LPG tankeri sızıntısı paniğe neden oldu
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Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sincan ilçesi D140 Ankara - Ayaş yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 34 KC 7702 plakalı tankerden gaz sızıntısı yaşanması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken ayrıca istasyon çevresindeki ara sokaklarda da önlem alındı.

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