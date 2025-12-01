  1. Ekonomim
Ankara'da mevsimin ilk karı, Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine yağdı.

Ankara’da mevsimin ilk karı! Beypazarı beyaza büründü
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı, başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalarda etkisini gösterdi.

Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Kar yağışının ardından bölge kartpostallık görüntüler oluştu.
Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

