Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 9 kişi yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki otomobil, kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde Y.Y. yönetimindeki otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta İ.K'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.