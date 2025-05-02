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Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki otomobil, kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 9 kişi yaralandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde Y.Y. yönetimindeki otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta İ.K'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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