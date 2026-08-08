Ankara'da minibüs TIR'a çarptı: 7 yaralı
Ankara'da servis minibüsünün önünde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. 06 C 7320 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden TIR'a çarptı.
Kazada minibüste şoför ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.