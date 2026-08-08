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Ankara'da minibüs TIR'a çarptı: 7 yaralı

Ankara'da servis minibüsünün önünde seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ankara'da minibüs TIR'a çarptı: 7 yaralı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. 06 C 7320 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden TIR'a çarptı.

Kazada minibüste şoför ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 