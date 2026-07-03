Ankara’da NATO tedbirleri kapsamındaki uygulamalarda 4 binden fazla şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Zirvenin güvenli ve huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık üç aydır sürdürülen uygulamalarda binlerce polis görev aldı. Edinilen bilgilere göre, 4 Nisan-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla şahıs ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Zirve tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama (rent a car) firmaları, otoparklar, günübirlik kiralanan yerler ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi ve şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 4 binden fazla şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulamalara bizzat katılarak denetimlerde bulundu. Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personelle bir araya geldi; vatandaşlarla sohbet edip güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir ve denetimlerini aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyor.