Ankara'da NATO tedbirleri: Kızılay meydanı araç trafiğine kapatıldı, kuş uçurtulmuyor

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Başkentin en yoğun noktalarından biri olan Kızılay meydanında çok sayıda polis ekibi görev alırken, çevik kuvvet ve trafik polis ekipleri Kızılay meydanında adeta kuş uçurtmadı.

Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılırken, yaya geçişine de kısıtlamalar getirildi.

Zirve kapsamında yerli ve yabancı heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde alınan tedbirlerin Kızılay meydanı başta olmak üzere kritik noktalarda da yoğunlaştırıldığı görüldü.