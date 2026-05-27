Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle toplu etkinlikler geçici olarak yasaklanacak

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, güvenlik ve kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla önemli hazırlık adımları atıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ilgili devlet birimlerine gönderilen duyuruda, başkentteki bazı ilçelerde kamu personeli için 6-12 Temmuz haftası boyunca idari izin kullanılacağı bildirildi.

Bu kapsamda Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurumlarındaki çalışanlar, zirvede aktif görev alacaklar ve kritik hizmetler haricinde, idari izinli sayılacak. Özellikle sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye ile afet ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda ise ayrı bir çalışma planıyla hareket edilecek.

Ankara’da zirve haftasında toplu etkinliklere ara verilecek

Ayrıca, zirvenin gerçekleştiği hafta boyunca Ankara genelinde sınav, panel, sempozyum, konser, şenlik, mezuniyet töreni ve benzeri toplu organizasyonlar yapılmayacak. Etkinliklere dair tüm planlamaların ertelenmesi istendi.

Tüm kamu kurumları, zirve süresince gerekli destek ve kolaylıkların sağlanması konusunda görevlendirildi. Zirve zamanında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına idari yöneticilerin ve ilgili birimlerin ek önlemleri alması da talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla resmi olarak iletilen yazı, ilgili tüm devlet kurumlarına dağıtıldı.