Ankara'da NATO Zirvesi öncesi operasyon: Gözaltına alınan 52 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran sabahı polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen 209 şüpheli gözaltına alındı.

24 saatlik avukat görüş kısıtlamasının ardından emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar 52 kişinin adliyeye sevk edildiği, şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının beklendiği ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.