Ankara'da OSB’de yangın paniği: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Ankara’da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir iş yerinde yangın çıktı.

Haber Merkezi
Ankara'da OSB’de yangın paniği: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Yangın, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Via Pia Maket ve Model isimli iş yerinin eksi 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Batıkent ve İvedik OSB itfaiye istasyonlarından ekipler olay yerine sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı Merkez İtfaiye İstasyonu’ndan ikinci ekip, köpük kulesi, köpük tankeri ve çok sayıda temiz hava solunum cihazı takviye olarak olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

