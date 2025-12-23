Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak düştü: İşte düşme anı...

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.10’da Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jeti kalktı.

Havalandıktan kısa bir süre sonra pilot uçakta bir arıza olduğunu Esenboğa Havalimanı trafik kontrol kulesini bildirerek geri dönüş kararı aldığı ifade edildi. Uçak ile saat 20.52 itibarıyla irtibat kesildi.

Olayın ardından Esenboğa Havalimanı’na iniş ve kalkışlar durduruldu. Saat 22.40 itibarıyla havalimanında uçuşlar normale döndü.

Genelkurmay Başkanı Al-Haddad, bugün Ankara’ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi daveti üzerine gelmişti.

Haymana’da düşen Libya heyetini taşıyan özel jete ulaşmak için halk ekiplerle birlikte seferber oldu

Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç "Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldığını ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Libya Başbakanı Dibeybe: Heyetin vefat haberini almış bulunuyoruz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe sosyal medya hesabı X üzerinden "Büyük bir hüzün ve kederle; Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin vefat haberini almış bulunuyoruz. Söz konusu heyet, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaretten dönüşleri sırasında meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir." açıklamasını yaptı.

Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ankara’dan Trablus’a dönüş yolunda düşen uçakta Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ile birlikte üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Bu büyük trajedi, Libya askeri teşkilatı ve tüm ulus için ciddi bir kayıptır; zira Libya, hayatlarını ülkeye hizmete adamış, hassas koşullar altında sorumluluklarını en büyük dürüstlükle yerine getirmiş ve ülkenin çıkarlarını, güvenliğini ve istikrarını her şeyin üstünde tutarak görevlerini yüksek bir disiplin, bağlılık ve sadakat ruhuyla yerine getirmiş ulusal askeri liderlerini kaybetmiştir." dedi.

Libya İletişim Bakanı Velid Ammar el-Lafi, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, Ankara’daki uçak kazasının nedenine ilişkin tüm göstergelerin teknik arızaya işaret ettiğini söyledi.

Libya heyet gönderecek

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara’dan Trablus’a giderken düşen ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya’dan bir heyetin yarın Ankara’ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türkiye makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

Uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:

Düşen uçakta kimler vardı? Yolcu listesi Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed Uçuş ekibi Kaptan Pilot Denis Pourtau

İkinc Pilot Antony Tangarpriganin

Kabin Memuru Maria Pappa

Haymana’da düşen uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.

Bakan Yerlikaya: Jette Libya Genelkurmay Başkanı ile beraber 5 kişi vardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya , NSosyalden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce henüz bir açıklama yapılmadı.