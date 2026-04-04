  3. Ankara'da özel halk otobüsünün üst geçide çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'da özel halk otobüsünün üst geçide çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Ankara'da özel halk otobüsünün üst geçide çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda hızla ilerleyen aracın kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra savrularak üst geçidin ayağına çarptığı anlar yer aldı.

 