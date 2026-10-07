Ankara'da polis noktasına ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

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Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganlardan biri çatışmada öldü. Üç saldırgan ise kaçtıkları araçla birlikte ele geçirildi.