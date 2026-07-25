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Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor

Ankara'da sabah saatlerinde şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağış, caddeleri ve yolları adeta göle çevirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor
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Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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