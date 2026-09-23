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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

Ankara'da etkili olan sağanak sonrası Keçiören ilçesi Gülgün Sokak üzerindeki yolda çökme meydana geldi, park halindeki araçlar zarar gördü.

Haber Merkezi
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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
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Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü olayla ilgili bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yoğun yağışın ardından sular altında kalan yollarda araçlar mahsur kaldı.

Sincan ilçesinde araçlar, su ile kaplanan yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar bozulurken, itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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