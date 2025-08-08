Ankara’da sahte alkol nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde sahte alkol tükettiği belirtilen İsa Alpaslan isimli kişinin cansız bedeni banyoda bulundu.

Ankara’da alkol ve uyuşturucu madde kullandığı bir belirtilen kişi, ölü olarak bulundu.

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 155 Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

H.A. ile kuzeni İsa Alpaslan, evde kendi ürettikleri sahte alkol içti.

Uyuşturucu madde de kullandıkları ifade edilen kuzenlerden H.A, sabah saatlerinde evden ayrılırken, kuzeni İsa Alpaslan ise evde tek kaldı.

İlerleyen saatlerde aradığı kuzenine ulaşamayan H.A, eve geri döndü.

Banyoda kuzeninin cansız bedeniyle karşılaşan H.A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sahte alkol nedeniyle öldüğü değerlendirilen İsa Alpaslan’ın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Darp ve benzeri iz bulunmadı

Alpaslan’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Öte yandan, evde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, söz konusu sahte alkolün evin buzdolabında bulunduğu ve ölen Alpaslan’ın vücudundan herhangi bir darp veya benzeri bir ize rastlanmadığı belirtildi.

