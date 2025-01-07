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Ankara'da sahte belge operasyonu: 73 şüpheli gözaltında!

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada 73 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da sahte belge operasyonu: 73 şüpheli gözaltında!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 73 kişi gözaltına alındı.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, 161 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

23 ilde eş zamanlı operasyon

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 23 ilde eş zamanlı operasyonla 73 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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