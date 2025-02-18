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Ankara'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Ankara'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
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Ankara'da sahte içki sebebiyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Söz konusu raporlara göre Ankara'da 57 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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