Ankara'da sahte içki krizi! Can kaybı 38'e yükseldi
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 17'den 19'a çıktı.
Ankara'da sahte içki kaynaklı ölümler artış gösterdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e çıkarken, tutuklu sayısı 17'den 19'a yükseldi.
Filyasyon ekibi oluşturuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sahte içki tüketen kişilerle ilgili filyasyon ekibi oluşturuldu.
Sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısı 20’den 32’ye yükseldi.