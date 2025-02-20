Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'e yükseldi! Uzmanlar uyardı

Ankara'da son günlerde sahte içkilerin neden olduğu ölümler devam ediyor. Son verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 59’dan 61’e çıktı. Ayrıca hastanelerde tedavi görenlerin sayısı hızla artıyor; 36 kişi yoğun bakımda tedavi edilmekte.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı içki üretimi ve satışıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, bu operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı içki üreticilerinin yakalanması için yeni adımlar atılacağını bildirdi.

28 tutuklama kararı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 30 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sahte içkiler merdiven altı atölyelerde üretiliyor

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahısların ifadeleri, sahte içki üretimi yapan çetelerin nasıl faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Zanlılar, etil alkol temin etmek için internet ve sosyal medya platformlarını kullandıklarını itiraf etti. Ayrıca, içkilerin elden teslimat yöntemiyle satıldığı, sahte içkilerin ise çoğunlukla ruhsatsız dükkânlar yerine terkedilmiş binalarda ve merdiven altı atölyelerde üretildiği belirlendi.

Yetkililer, sahte içkilerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda yurttaşları bir kez daha uyardı. Operasyonların hızla devam ettiği belirtilirken, emniyet güçleri yasa dışı içki üretimi ve satışlarını tamamen engellemeyi hedefliyor. Ankara’daki artan ölümler nedeniyle endişe sürerken, daha fazla tutuklama ve operasyon yapılabileceği vurgulandı.