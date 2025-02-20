  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi!
Takip Et

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi!

Ankara’da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişi yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi!
Takip Et

Ankara'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte alkollü içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30’a yükseldi, 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Alkolü nasıl temin ettiler?

Tutuklanan zanlılar, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 litresini 1000 TL'ye sattılar

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler. Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli olduFenerbahçe ayrılığı açıkladı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli olduSpor

 

Nitelikli ara eleman yetiştirmenin yolu, mesleki eğitimden geçiyorNitelikli ara eleman yetiştirmenin yolu, mesleki eğitimden geçiyorŞehirler

 

Gündem
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var