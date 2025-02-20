Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi!

Ankara'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte alkollü içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30’a yükseldi, 38 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Alkolü nasıl temin ettiler?

Tutuklanan zanlılar, içki ürettikleri alkolü internetten ya da sosyal medya platformundan buldukları sayfalardan sipariş ettiklerinden bahsettiler.

5 litresini 1000 TL'ye sattılar

Kargoda sıvı taşınmasının yasak olması nedeniyle zanlıların bu içkileri elden teslim ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 liraya satın aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüpheliler ise ürettikleri içkileri kendilerinin tüketeceğini iddia ettiler. Sahte içkilerin bir dükkanda değil merdiven altında ya da metruk binalarda satıldığı tespit edildi.