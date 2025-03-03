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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Ankara'da sahte içki zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. Soruşturmada şu ana dek 36 kişi tutuklandı. 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Merkezi
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36’ya çıktı, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 81'e yükseldi.

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