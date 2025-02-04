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Ankara'da servis aracı ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var

Ankara’nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı’nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Kaza neticesinde yaralıların olduğu ve bölgede trafik yoğunluğunun oluştuğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Ankara'da servis aracı ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var
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Ankara’nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı’nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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