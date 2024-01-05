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Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Hakan Karadaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde bulunan Karadaş, yoldan geçen bir otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

İlk müdahaleyi esnafın yaptığı Karadaş, arkadaşının aracıyla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karadaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.