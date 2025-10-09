  1. Ekonomim
Ankara'da su kesintisi: Kesikköprü hattındaki boru yenilendi, su akışı normale döndü

Ankara'da 29 Eylül'de Kesikköprü hattında boru patlaması nedeniyle yaşanan su kesintisi bakım ve onarım çalışmalarının ardından sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, su akışının normale döndüğü belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yaşanan su kesintisinin sona erdiği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nden su kesintisi hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 6 Ekim itibarıyla çelik boru döşeme çalışmalarının tamamlandığını ve bugün itibarıyla kent genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadığını belirtildi.

Çalışmalar sırasında hattın üç kez yeni arızalandığını aktaran Büyükşehir Belediyesi, bu arızalardan biri yaklaşık 10-12 saatlik yoğun kaynak işlemiyle giderildiği ifade edildi.

