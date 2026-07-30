Ankara'da su kesintisi! Yarın akşama kadar su verilmeyecek
Ankara'da deplase çalışması nedeniyle bazı bölgelerde yarın akşam saatlerine kadar planlı su kesintisi uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Yenimahalle ilçesinin Susuz Mahallesi'nde deplase çalışması nedeniyle saat 23.55'ten yarın saat 18.00'e kadar planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak suyun yeniden şebekeye verileceği belirtilen açıklamada, kesintiden etkilenen yerler şöyle sıralandı:
"Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi, Gimat Sanayi Sitesi, Gıdacılar Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na bağlı cadde ve sokaklar."