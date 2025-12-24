Ankara’da, ‘süreç’ trafiği

Özgür Özel, iktidarın, asgari ücreti 27-28 bin lira gibi bir oranda tutacağını da öne sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel son günlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarını değerlendirdi. Uyuşturucunun ilkokul önlerine kadar indiğini kaydeden Özel şöyle dedi: “Bir şey yapmak için ünlülerin de isimlerinin olması gerekiyormuş. Bu temiz çıkan insanlar da bir şekilde AK Parti’ye muhalif tweet atmış insanlar olacak. Bunun torbacısı yakalanıyor içeride. Kullanıcısı yakalanıyor içeride. Temini kolaylaştıran içeride. Bu uyuşturucunun baronu yok mu baronu? Bu uyuşturucu baronları nerede? Çünkü bunu, bu operasyonu namuslu gümrükçüler, ihbar alan namuslu narkotikçi polisler yapmış. Peki bunu getiren, o gemilerle gemiciklerle getiren, lanet olası baronu koruyanlar kim?“

Yasal adımlar için çalışmalar başlıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yasal adımlar için çalışmaya başlıyor. DEM’in İmralı heyeti de bu süreçte ziyaretlerini sürdürüyor. Heyetten Pervin Buldan ile Mithat Sancar siyasi partilere yaptıkları turların ardından dünde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştüler. Süreçte atılacak hukuki adımlar konusunda görüşlerini ilettiler. Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk” dedi.

Mithat Sancar da, “Toplumsal desteğe ihtiyaç var. Ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli için önemli. Demokrasi hepimiz için önemli. Bütün herkes için önemli. Barış hem Kürt sorununda hem Türkiye’nin tamamında hem de bütün bölgede, Orta Doğu’da çok hayati bir ihtiyaç. Bunların birbirleriyle ilişkisi ve etkisi, etkileşimi de yine konuşmalarımız, görüşmelerimiz içinde yer almıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Heyetin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Komisyon bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, siyasi partilerin hazırladığı raporların ortak bir metinde nasıl toplanacağına ilişkin görüş alışverişi yapılacak.